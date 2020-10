Haben Sofia Richie (22) und Scott Disick (37) nun wirklich einen Schlussstrich gezogen? Im Mai hatte es die ersten Schlagzeilen gegeben, dass sich das Model und der Reality-TV-Star getrennt haben. Doch so richtig los voneinander kamen die zwei vorerst nicht. Sie zeigten sich immer mal wieder zusammen in der Öffentlichkeit und verbrachten sogar einen gemeinsamen Filmabend. Nach dem ganzen Auf und Ab gibt es nun aber ein Indiz dafür, dass jetzt wirklich alles aus und vorbei sein könnte: Sofia und Scott sind sich entfolgt!

Die Stars sind auf Instagram nicht mehr an dem Content des anderen interessiert. Bedeutet das, dass sie auch fernab der sozialen Medien nichts mehr vom anderen sehen und hören wollen? Tatsächlich soll Scotts aktuelles Dating-Verhalten der Grund sein, warum Sofia sich von dem 37-Jährigen distanzieren möchte. Er hatte sich am vergangenen Wochenende mit seiner alten Flamme Bella Banos verabredet. "Er hat immer wieder gesagt, dass er nicht an Dates interessiert sei und sich auf andere Dinge konzentrieren will. Deswegen kam es für sie überraschend und sie findet, er war nicht ehrlich", erklärte ein Insider gegenüber E! News.

Der Flirt mit der Ex scheint allerdings nicht auf eine ernsthafte Beziehung zuzusteuern."[Scott] hat Dates, aber aktuell nichts Festes", weiß ein Informant von People. Sein Liebesleben sei ihm momentan nicht besonders wichtig, viel mehr liege sein Fokus gerade auf seinen drei gemeinsamen Kindern mit Kourtney Kardashian (41) und seiner Gesundheit.

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model

Getty Images Scott Disick im November 2018 in Melbourne

Instagram / bellabanos Bella Banos, Model

