So schnell vergeht die Zeit! Miranda Kerr (37) ist ein echtes Topmodel und zierte bereits die Cover der bekanntesten Modemagazine der Welt. Auch auf den Laufstegen der größten Designer ist die Australierinein ein gern gesehener Gast. Doch nicht nur beruflich läuft es bei der 37-Jährigen rund. Außerhalb des Scheinwerferlichts ist sie seit über drei Jahren mit ihrem Ehemann Evan Spiegel (30) verheiratet und hat mit ihm zwei gemeinsame Kinder. Ihrem jüngsten Sohnemann widmete Miranda nun einen Post auf Social Media.

Auf ihrem Instagram-Account teilte sie ein Foto von einer riesen Geburtstagstorte aus Marzipan, die die Form eines Schiffes hat und vermutlich die Arche Noah darstellen soll. Darauf ist in Großbuchstaben zu lesen: "Alles Gute zum ersten Geburtstag" sowie der Name von Mirandas Sohn: "Myles". Zusätzlich schrieb das Ex-Victoria's Secret-Model zu dem Bild: "Du bist ein echtes Licht in dieser Welt. Wir lieben dich über alles."

Die Fans der Ex-Frau von Orlando Bloom (43) sind hin und weg und gratulierten dem Sprössling zu seinem großen Tag. Auch die Kolleginnen seiner stolzen Mutter scheint der Kleine bereits um den Finger gewickelt zu haben. Stars wie Model Jasmine Tookes (29) und It-Girl Paris Hilton (39) hinterließen in den Kommentaren nette Grüße für Myles.

Evan Spiegel und Miranda Kerr im November 2016

Miranda Kerr bei einer Louis-Vuitton-Veranstaltung im Juni 2019

Miranda Kerr bei der Victoria's Secret Fashion Show 2011

