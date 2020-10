Herzogin Kate (38) zieht mit ihrem Look wieder alle Blicke auf sich! Die Ehefrau von Prinz William (38) ist bekannt dafür, sich in der Öffentlichkeit herausgeputzt zu präsentieren. Dabei überlässt sie wohl nichts dem Zufall und passt sogar die Farbe ihres Outfits den Veranstaltungen an, die sie besucht. Jetzt wurde es für die royale Lady offenbar Zeit, zur Herbstgarderobe zu greifen, und so entzückte sie ihre Fans in einem karierten Oversized-Mantel!

Am vergangenen Montag stattete Kate der Universität von Derby einen Besuch ab und wählte für den Anlass einen schlichten, aber dennoch schicken Look. Sie trug einen übergroßen, dünnen Karo-Mantel, unter dem ein grauer Kaschmirpullover hervorblitzte. Abgerundet hat die 38-Jährige das herbstliche Outfit mit einem goldenen Kettchen und einem auffälligen Ring, was ihrer Aufmachung noch mehr Eleganz verlieh. Hello! zufolge soll es sich bei dem Mantel um einen der Marke Massimo Dutti im Wert von umgerechnet 275 Euro handeln.

Die Dreifach-Mama punktet offenbar immer wieder in der Öffentlichkeit mit ihren Outfits – und wirkt dabei auch oftmals als Werbefläche. Auswertungen der Internetseite LovetheSales.com ergaben, dass 14 von 16 geprüften Outfits, die die Herzogin getragen hatte, innerhalb kürzester Zeit vergriffen waren. Dabei muss es für Kate nicht das Teuerste vom Teuren sein. Die Beauty beweist auch immer wieder, dass man mit wenig Geld modisch sein kann.

Getty Images Herzogin Kate, Oktober 2020

Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2020

Getty Images Herzogin Kate in Derby, England

