Süße Neuigkeiten von Meghan Trainor (26) und ihrem Mann Daryl Sabara (28)! 2018 traten die Sängerin und der Schauspieler vor den Traualtar und besiegelten ihre Liebe im engsten Verwandten- und Freundeskreis mit dem Jawort. Knapp zwei Jahre später geht das Paar nun einen weiteren Schritt in seiner Beziehung und befasst sich mit der gemeinsamen Familienplanung: Meghan ist mit ihrem ersten Kind schwanger!

Das gab die 26-Jährige auf Instagram bekannt. Sie teilte ein Ultraschallbild ihres kleinen Babys und schrieb darunter: "Ihr alle wisst, wie lange ich das wollte. Daryl und ich sind überglücklich und aufgeregt, [das süße Kerlchen] nächstes Jahr zu treffen. Wir sind schwanger." Die Botschaft versah sie mit einem Geschenk-Emoji in Blau – vielleicht ein Hinweis auf das Babygeschlecht? Weder die "All About The Bass"-Interpretin noch ihr Mann gingen darauf genauer ein.

Meghan und Daryl wünschen sich schon länger, ein Kind zu bekommen. Nur kurz nach ihrer Hochzeit hatte die Musikerin bereits gegenüber People erklärt, dass sie es kaum erwarten könne, endlich Mutter zu werden: "Wir sind bereit loszulegen. Ich will Kinder! […] Wir freuen uns beide so darauf. Wir schauen uns ständig Baby-Videos auf YouTube an."

Instagram / meghan_trainor Ultraschallfoto von Meghan Trainors Baby

Getty Images Meghan Trainor im Mai 2019 in Kalifornien

Instagram / darylsabara Meghan Trainor und Daryl Sabara, Juli 2018

