Endlich ein Babybauch-Update von Emma Roberts (29)! Schon vor einigen Monaten waren erstmals Gerüchte aufgekommen, die Schauspielerin erwarte ihren ersten Nachwuchs. Ende August machte sie ihr Glück dann ganz offiziell – und zeigte dabei zudem das erste Mal selbst ihre runde Körpermitte. Diese Freude machte die Nichte von Julia Roberts (52) ihren Fans nun ein weiteres Mal: In einem süßen Babydoll-Kleid präsentiert Emma ihre XL-Murmel!

Via Instagram teilte die Blondine am Samstag ein neues Foto für ihr Schwangerschafts-Album: In einem rosa Kleidchen im 50er-Style sitzt sie vor dem Spiegel und streckt ihre Beine aus – ihre wachsende Schwangerschaftswölbung ist dabei deutlich zu sehen! Zu dem Schnappschuss schrieb der American Horror Story-Star amüsiert: "Das Babydoll-Kleid hat eine ganz neue Bedeutung!"

Einem Insider zufolge sollen die werdende Mama und ihr Schatz Garrett Hedlund (36) zwar noch nicht wissen, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen – sich jedoch tierisch auf ihr Baby freuen: "Das Paar ist überrascht, schockiert und glücklich zugleich, ebenso wie ihre Familien!"

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

Instagram / emmaroberts Emma Roberts, Schauspielerin

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts im August 2020

