Zur Abwechslung gibt's jetzt auch mal Support für Andrej Mangold (33)! Der ehemalige Bachelor muss sich seit seiner Teilnahme im Sommerhaus der Stars mit Mobbing-Vorwürfen Eva Benetatou (28) betreffend auseinandersetzen. Immer mehr Promis melden sich jetzt zu Wort – die meisten haben allerdings nichts Gutes über Andrej zu sagen. Nun schaltet sich auch Gerda Lewis (27) ein – überraschenderweise spricht sie jedoch für den 33-Jährigen.

Obwohl Gerda das Verhalten der Gruppe gegenüber Eva absolut nicht in Ordnung finde, könne sie die öffentliche Anprangerung Andrejs nicht gutheißen. "Auf einmal kommen alle aus ihren Löchern gekrochen und meinen, ihre Meinung öffentlich dazu abzugeben", kritisiert die Influencerin auf Instagram. Die vermeintliche Motivation hinter diesen Äußerungen leitet sie sich folgendermaßen her: "Die denken, dass die auf irgendeinen Zug mit aufspringen können, um wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen – sonst kann ich mir so was nicht erklären."

Eine ähnliche Situation erlebte Gerda selbst in den vergangenen Monaten – sie zerstritt sich damals mit ihren ehemaligen Freundinnen Kristina Levina, Doreen Petrova (25), Larissa (27) und Nina im Urlaub, die daraufhin pikante Details über sie auspackten. Anschließend kassierte Gerda einen gewaltigen Shitstorm. Auch damals äußerten mehrere öffentliche Personen sich zu den Geschehnissen.

