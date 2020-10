Da kommen alte Erinnerungen hoch! Seit wenigen Tagen ist die Katze endlich aus dem Sack: Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) sind tatsächlich ein Paar. Obwohl ihre Fans bereits wochenlang über die neu aufflammende Liebe zwischen der ehemaligen Rosenverteilerin und ihrem Ex-Die Bachelorette-Finalisten spekuliert hatten, hielten sie ihre Beziehung bis zuletzt geheim. Jetzt teilt das Paar aber nicht nur aktuelle Pärchen-Pics, sondern erinnert sich auch an die ersten Annäherungen in der Flirtshow von 2017 zurück. Jessi teilte ein altes Bild von sich und dem Bootsverleih-Besitzer.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 30-Jährige ein Foto, das sie und Johannes eng umschlungen bei einem innigen Kuss zeigt. "Vor drei Jahren", schrieb Jessi zu der Aufnahme und machte damit klar, dass das Foto zur Kuppelshow-Zeit entstanden sein muss. Obwohl die einstige Let's Dance-Teilnehmerin wohl schon damals Gefühle für Johannes hatte, entschied sie sich am Ende für dessen Konkurrenten David Friedrich (30). An die frühere Zeit mit Johannes erinnert sich die gebürtige Essenerin aber ganz offensichtlich gerne zurück.

Aktuell könnte es zwischen den beiden wohl kaum besser laufen. Kein Wunder, dass Johannes und Jessi da an eine gemeinsame Zukunft denken. Da der Ex von Yeliz Koc (26) momentan auf Ibiza lebt und die zwei deshalb eine Fernbeziehung führen, spielt Jessi mit dem Gedanken, ebenfalls auf die Insel zu ziehen. Zu Johannes? "Wir haben morgen eine Besichtigung", erklärte sie vor wenigen Tagen in Bezug auf eine Immobilie und verursachte mit dem Wörtchen "wir" eine Spekulationswelle.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Oktober 2020

MG RTL D Johannes Haller und Jessica Paszka bei "Die Bachelorette" 2017

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im September 2019

