Autsch! Elizabeth Chambers' (38) Sohnemann Ford fiel äußerst ungünstig aus dem Bettchen! Erst vor Kurzem sorgte die Schauspielerin bereits mit unschönen News aus ihrem Familienleben für Schlagzeilen: Völlig überraschend hatte sich ihr Ehemann Armie Hammer (34) nach 13 gemeinsamen Jahren im Juli von ihr getrennt und die Scheidung eingereicht. Mit ihren beiden Kids hält sich die 38-Jährige nach dem Liebes-Aus auf den Cayman Islands auf. Nun musste sie mit ihrem Sohn in die Notaufnahme: Er hatte sich das Gesicht bei einem Sturz aus dem Bett verletzt und musste im Anschluss genäht werden!

Die Fahrt zur Klinik dokumentierte Elizabeth in ihrer Instagram-Story. In einem kurzen Clip war zu sehen, wie sich ihr Knirps an ihre Schulter schmiegt und ein großes Pflaster auf der Wange trägt. "Heute Nacht rollte Ford aus dem Bett, während er schlief und schlug sich die Wange am Nachttisch an", erklärte die Criminal Minds-Darstellerin die Verletzung ihres Kindes. Im Krankenhaus angekommen, wurde Ford mit zehn Stichen genäht. Elizabeth dankte schließlich dem fürsorglichen Klinikpersonal.

Dabei konnte sich die Schauspielerin einen Seitenhieb auf ihren Verflossenen nicht verkneifen: "Ich bewundere alle Elternteile, die das alles alleine schaffen!" Kürzlich hatte Armie im Interview mit der britischen GQ über die Trennung gesprochen und dabei durchblicken lassen, dass die Situation ihm ebenfalls zu schaffen mache: "Ich glaube nicht, dass es jemanden auf der Welt gibt, der jemals sagen würde, was ich gerade durchmache, ist eine einfache Sache." Veränderungen seien gut. Doch das bedeute nicht, dass diese immer schmerzlos seien.

Instagram / elizabethchambers Elizabeth Chambers mit ihrem Sohn Ford auf den Cayman Islands

Instagram / elizabethchambers Elizabeth Chambers mit ihrem Sohn Ford

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer

