Die Trennung steckt ihm noch tief in den Knochen! Ganze 13 Jahre waren Armie Hammer (34) und Elizabeth Chambers (38) ein absolutes Traumpaar. 2010 gaben sich die beiden das Jawort – doch seit wenigen Tagen ist bekannt: Die einstigen Turteltauben gehen von nun an getrennte Wege. In einem Interview sprach Armie jetzt erstmals über das Liebes-Aus und wird dabei ganz schön emotional!

In einem ziemlich persönlichen Interview mit der britischen GQ erzählte der 34-Jährige offen von seiner Trennung und wie es ihm aktuell geht. "Ich glaube nicht, dass es jemanden auf der Welt gibt, der jemals sagen würde, was ich gerade durchmache, ist eine einfache Sache", so der zweifache Vater. Eine Trennung sei ein ernsthaftes Ereignis im Leben eines Menschen – und vor allem eine große Veränderung: "Veränderungen sind nicht immer eine schlechte Sache, aber das bedeutet nicht, dass sie schmerzlos sind."

Dennoch wollen sich die beiden für ihre gemeinsamen Kinder zusammenreißen. "Elizabeth und ich sind zwei Erwachsene, die diese Entscheidung treffen – und die Priorität ist, wie wir es so machen, dass unsere Kinder am wenigsten betroffen sind", fügte er hinzu.

