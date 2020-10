Katie Price (42) und Carl Woods plaudern über ihre Hochzeitspläne! Seit ein paar Monaten ist die TV-Beauty an den 31-Jährigen vergeben – und es wird immer ernster zwischen ihnen. Das Paar verbrachte mit Katies Kindern bereits den ersten gemeinsamen Urlaub und auch eine Eheschließung ist mittlerweile ein Thema bei den beiden. Doch bevor die Turteltauben vor den Traualtar treten, hat Carl eine Bitte an seine Katie!

In einem gemeinsamen Interview für das Ok! Magazine betont er: "Ich würde nicht heiraten, wenn du deinen Namen nicht änderst." Er wolle auf keinen Fall den Namen seiner Freundin annehmen. Wäre die fünffache Mutter damit einverstanden? "Ich ändere meinen Namen von Katie Price in Katie Woods – das habe ich noch nie getan", offenbart sie. Die Influencerin hat bereits drei Ehen hinter sich, doch ihre Beziehung zu dem einstigen Love Island-Teilnehmer sei etwas Besonderes: "Was ich mit Carl habe, ist echt. Die anderen sind nicht ohne Grund Ex-Partner."

Allerdings ist Katie mit einem dieser Ex-Partner noch verheiratet. Kieran Hayler (33) und sie gaben bereits im Mai 2018 ihre Trennung bekannt, doch die Scheidung ist bis heute nicht durch. Laut The Sun habe es die 42-Jährige jetzt aber eilig, endlich die Papiere zu unterschreiben – schließlich wolle sie mit ihrem neuen Mann vor den Traualtar treten.

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price im September 2020

Jeff Spicer/Getty Images Katie Price und Kieran Hayler in London 2016

