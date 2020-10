Lily Collins (31) kann ihr Glück noch immer nicht fassen! Vor zwei Wochen verlobte sich die Schauspielerin mit ihrem Freund Charlie McDowell (37). Auf Social Media teilte sie rührende Bilder von dem Antrag, der im Freien vor einer atemberaubenden Felsenkulisse stattfand. Jetzt zeigt sich die "Emily in Paris"-Darstellerin im US-Fernsehen und spricht kurz nach der Verlobung darüber, wie sie sich fühlt. Staunend stellt sie fest: So glücklich war sie tatsächlich noch nie!

In der Talkshow der Schauspielerin Drew Barrymore (45) gratuliert diese ihr zu dem besonderen Anlass. Daraufhin streckt Lily stolz wie Bolle ihren Klunker in die Kamera und staunt: "Ich bin verlobt, das ist so verrückt!" Ob er liebevoll und zuvorkommend sei, erkundigt sich Drew daraufhin und die Tochter von Phil Collins (69) kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Ja, ich habe so ein Glück. Ich bin so dankbar", sagt sie und strahlt über das ganze Gesicht.

Den Verlobungsring hat Charlie extra von einer Schmuckdesignerin anfertigen lassen. Experten schätzen, dass der Diamant zwei bis drei Karat habe. Lily selbst findet ihren Ring "beeindruckend und perfekt."

