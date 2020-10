Müssen die The Voice of Germany-Fans in der kommenden Staffel auf internationale Star-Gäste verzichten? Bislang war es in der Gesangsshow üblich, dass auch mal internationale Musikgrößen auftraten oder sich zum Team gesellten, um den Kandidaten als Gast-Coaches den nötigen Feinschliff zu verpassen. Wegen der aktuellen Gesundheitslage herrschen zurzeit jedoch massive Reisebeschränkungen, sodass einige Stars vermutlich kaum eine Chance haben, für die Dreharbeiten nach Deutschland zu reisen. Muss deshalb nun komplett auf Gäste aus dem Ausland verzichtet werden?

In einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, erklärte der ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann, dass in diesem Jahr nichts wie sonst sein werde – dennoch könne es internationale Gäste in der Show geben. "Vor allem in den Phasen nach den Blind Auditions als Gast-Coaches", fügte der 40-Jährige hinzu. Dabei habe die Produktion allerdings nicht wie früher die freie Auswahl. "London ist zum Beispiel deutlich einfacher als Los Angeles umzusetzen", erklärte der gebürtige Münsteraner genauer.

In den letzten Jahren wurde in dem Format in Sachen internationaler Star-Auftritte so einiges vorgelegt. 2017 performten beispielsweise innerhalb nur einer Sendung Rita Ora (29), Beth Ditto (39), Kelly Clarkson (38), Ed Sheeran (29) und James Blunt (46).

Mark Forster, Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld bei "The Voice of Germany"

Die Coaches und Moderatoren von "The Voice of Germany"

Kelly Clarkson und Alessia Cara

