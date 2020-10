Katie Price' Pechsträhne scheint nicht so recht abreißen zu wollen! Im Juli machte die Reality-TV-Bekanntheit besorgniserregende Schlagzeilen: Sie brach sich bei einem Unfall beide Füße und Knöchel! Daraufhin musste sie operiert werden und ist nun angeblich für insgesamt sechs Monate an einen Rollstuhl gebunden. Als wäre das nicht schon Leid genug, passierte der Britin nun erneut ein Missgeschick, dass nicht unbedingt zur Verbesserung ihrer Bein-Gesundheit beigetragen haben dürfte: Sie klemmte sich ihre Füße in einer Drehtür ein!

Und dabei handelte es sich nicht um irgendeine Drehtür: Laut Mirror geschah das Missgeschick beim Betreten des Krankenhauses, das Katie (42) aufgrund eines Kontrolltermins besuchen wollte. Ihr Liebster Carl Woods soll ihren Rollstuhl dabei durch den Haupteingang geschubst haben, wo ihre Füße dann von den Türen gequetscht wurden. "Carl schob Katie an, aber sie gibt ihm überhaupt keine Schuld und nimmt es mit Humor, was für ein unglücklicher Vorfall das war", berichtete ein Insider über das Geschehen.

Immerhin: Etwas Schlimmeres ist dabei nicht passiert! "Zum Glück hatte Katie ihre schützenden Spezialschuhe an, als der Unfall geschah, und abgesehen von den Schmerzen in dem Moment hat es keine dauerhaften Schäden an ihren Füßen hinterlassen", versicherte die Quelle. Und auch allgemein gehe es in Sachen Genesung voran: Die Ärzte hätten ihr während der Untersuchung mitteilen können, dass ihre Füße weiterhin wunderbar verheilen würden.

Instagram / katieprice Katie Price im Oktober 2020

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl im Krankenhaus, August 2020

Instagram / carljwoods Katie Price und Carl Woods im September 2020

