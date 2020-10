Gute Neuigkeiten für alle Stranger Things-Fans! Im Frühjahr hatten die Produzenten der Serie eine schwere Entscheidung treffen müssen: Wegen der aktuellen Gesundheitskrise wurden die Dreharbeiten zur vierten Staffel des Netflix-Erfolgs unterbrochen. Nachdem es zunächst geheißen hatte, es solle nach zwei Wochen weitergehen, dauerte die Pause erheblich länger an. Doch jetzt hat das Warten ein Ende: Der Dreh wird endlich fortgesetzt!

Das wurde nun auf dem Instagram-Account der Show bekannt gegeben. Zu einem Foto, das eine Filmklappe zeigt, heißt es nur kurz: "Währenddessen in der Schattenwelt!" Für eingefleischte Fans, die den Bezug zur Serie verstehen, ein klarer Hinweis: Die Dreharbeiten für "Stranger Things" sind wieder aufgenommen worden. "Endlich!", freute sich ein Follower, ein anderer schrieb aufgeregt: "Ich kann es kaum noch erwarten!"

Aktuelle Bilder bestätigen die Freude der Serienliebhaber: Mehrere Mitglieder des Casts wurden bereits am 1. Oktober wieder am Set gesichtet, unter anderem Gaten Matarazzo (18), Natalia Dyer (23) und Sadie Sink (18). Das zeigen Fotos, die Just Jared vorliegen. Freut ihr euch, dass die vierte Staffel weiter produziert wird? Stimmt unten ab.

Netflix Der "Stranger Things"-Cast

Netflix Maya Hawke, Joe Keery und Gaten Matarazzo in "Stranger Things", Staffel drei

Getty Images Gaten Matarazzo bei der Premiere der dritten "Stranger Things"-Staffel

