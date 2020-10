Am 18. Oktober ist es endlich so weit! Temptation Island V.I.P. startet im Fernsehen. Vier Promipaare stellen ihre Liebe in dem Fremdflirt-Format auf die Probe – und alle, die die Normalo-Version kennen, wissen: Nicht alle bekommen nach dem Treuetest ihr Happy End. Ob die Teilnehmer Julian Evangelos (28), Stephanie Schmitz (26) und Co. der Versuchung widerstehen können? Ein erster Trailer zeigt nun: Für alle Beteiligten wird es ziemlich dramatisch.

Achtung, Spoiler!

Die Streaming-Seite TVNow stellte ihren Nutzern nun schon mal die ersten 20 Minuten von Folge eins zur Verfügung – einen kurzen Vorgeschmack auf die gesamte Staffel inklusive. Und die Szenen beweisen: Es wird gefeiert, verführt und geweint und an keinem der Paare gehen die Dreharbeiten spurlos vorbei. "Also er hat jetzt gerade eine Grenze überschritten, die mir wirklich zu weit geht", schluchzt beispielsweise Calvin Kleinens Freundin Roxy. Auch Love Island-Beauty Stephi vergießt ein paar Tränen – genau wie Willi Herren (45). "Es zerreißt mir das Herz", schreit er und droht sogar damit, seine Teilnahme abzubrechen.

Besonders hart scheint es aber Giulia Siegel (45) zu treffen. "Du hast keine Ahnung, was du mir angetan hast", konfrontiert sie ihren Freund Ludwig beim Wiedersehen. Was genau vorgefallen ist, wird natürlich nicht verraten. Aber offenbar fällt der Koch auch bei einigen Verführerinnen in Ungnade, denn eine verpasst ihm eine Ohrfeige.

