Seit Monaten sieht sich Khloé Kardashian (36) im Internet großer Kritik ausgesetzt. Der berühmten Schwester von Kim Kardashian (39) wird vorgeworfen, sich zu vielen Beauty-OPs unterzogen zu haben. Ihre Fans erkennen sie auf aktuellen Fotos kaum mehr wieder und kreiden ihr an, den Schönheitsstandard für junge Frauen zu verzerren. Ein Insider verrät jetzt, wie Khloe selbst zu den Anschuldigungen steht.

Die geheime Quelle teilte der Us Weekly mit, dass die TV-Persönlichkeit keine großen Schönheitsoperationen an sich hat durchführen lassen. Die extreme Transformation ihres Körpers stamme lediglich von hartem Training im Fitnessstudio. Was Khloé von den Vorwürfen hält, ist eindeutig. "Sie findet sich selbst wunderschön. Ehrlich gesagt interessiert sie sich auch nicht für die Meinung der Leute, solange sie selbst glücklich ist", gibt er an.

Die Fans scheint das aber nicht zu beruhigen. Unter Khloés Instagram-Posts finden sich immer wieder besorgte Kommentare. "Wer zum Teufel ist das? Khloé ist nicht mehr sie selbst", schrieb eine Nutzerin. Andere sind der Meinung, dass sie bereits wie Sängerin Ariana Grande (27) aussehe.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im September 2020

Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den Grammy Awards 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de