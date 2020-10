Christos Christodoulou (25) ist fit wie nie: Wagt er nun das Abenteuer Ninja Warrior Germany? 2018 nahm der temperamentvolle Grieche an The Biggest Loser teil und verlor schon während des Fitness-Formats ordentlich an Gewicht. Inzwischen hat Christos satte 80 Kilo verloren – und arbeitet an einem Sixpack! Nicht unbedingt sein einziges Ziel, wie er Promiflash verrät. Er träumt inzwischen sogar davon, vielleicht mal ein "Ninja Warrior" zu werden!

Sport ist für Christos mittlerweile zum Lebensinhalt geworden. Der 25-Jährige strotzt nur so vor Energie und Ehrgeiz, rackert sich jeden Tag im Gym ab und gibt alles. Die Teilnahme an der spektakulären Parcours-Show wäre daher doch eigentlich genau sein Ding – oder? "Darüber habe ich mir schon oft den Kopf zerbrochen. Es wäre eine neue sportliche Herausforderung. Ich bin in der Form meines Lebens und feile weiter an mir", beteuert Christos auf Nachfrage von Promiflash.

Mit seiner Kandidatur würde der leidenschaftliche Sänger wohl alle beeindrucken: "Es wäre bestimmt aufregend zu sehen, wie ein junger Mann heute Hürden überquert und früher beim Schuhe-anziehen geschnauft hat." Allerdings fühlt er sich momentan noch nicht ganz bereit: "Ich müsste gezielter dafür trainieren, da sich mein Fokus momentan nur darauf bezogen hatte, Gewicht zu reduzieren." Gut möglich also, dass Christos Fans ihn eines Tages in der Sendung von Hindernis zu Hindernis springen sehen…

Instagram / ichbinchristos Ex-"The Biggest Loser"-Kandidat Christos im Oktober 2020

TVNOW / Markus Hertrich Jan Köppen, Laura Wontorra, Frank Buschmann für "Ninja Warrior Germany"

Instagram / ichbinchristos Christos Christodoulou im September 2020

