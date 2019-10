Gibt es bald wieder Musik von Christos Christodoulou (25)? Nach seiner The Biggest Loser Teilnahme erfüllte er sich einen echten Lebenstraum: Er veröffentlichte seine eigenen Songs. Unter anderem lieferte er für die Fußball-WM 2018 den passenden Track "Noch ein Tor". Doch in den vergangenen Monaten wurde es musikalisch gesehen ruhig um den 24-Jährigen. Hat er seine Gesangskarriere etwa an den Nagel gehängt? Promiflash hat nachgehakt.

Keine Sorge, Christos will seine Fans auch weiterhin mit seiner Stimme begeistern und hat sogar noch etwas in petto. "Ich habe ein fertig produziertes Lied – ein Lied, das ich unbedingt rausbringen will", verriet er gegenüber Promiflash. Es sei sehr tiefgründig und handle von seinen Ängsten und Sorgen, die ihn vor seinem Abnehm-Erfolg gequält haben. Wann die Single erscheint, ist aber noch nicht klar, denn: "Mir fehlen hierfür die Richtigen an meiner Seite, um sie zu vermarkten."

Beruflich konzentriert sich der Sänger momentan auf andere Projekte. Noch in diesem Jahr soll ein Fitness-Lifestyle-Planer an den Start gehen, den Christos mit vielen eigenen Rezepten, Motivationen, Storys, Fitnessgeheimnissen und Tipps gefüllt hat. "Mir war es als Übergewichtiger immer wichtig, dass mir jemand den Weg zeigt, der ihn selbst gegangen ist", betonte er.

Instagram / iamchristosjesus Christos Christodoulou, Januar 2019

Instagram / iamchristosjesus Sänger Christos Christodoulou

Instagram / iamchristosjesus Christos Christodoulou im Dezember 2018

