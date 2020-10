Joe Jonas (31) und seine Frau Sophie Turner (24) sind seit zwei Monaten stolze Eltern einer Tochter! Doch bisher hielten sie sich diesbezüglich sehr bedeckt – genau wie während der Schwangerschaft. Erst einige Zeit nach der Geburt teilte Sophie erstmals eigene Bilder mit Babybauch. Ihren Nachwuchs wollen der Sänger und die Schauspielerin offenbar, so gut es geht, von der Öffentlichkeit abschirmen. Trotz aller Vorsicht erwischten Paparazzi die kleine Familie nun zum ersten Mal bei einem gemeinsamen Spaziergang.

Die Aufnahmen zeigen den Musiker und die ehemalige Game of Thrones-Darstellerin in Los Angeles – und zwar mit ihrem kleinen Töchterchen. Die Kleine kutschierten die zwei allerdings im Kinderwagen, sodass die hartnäckigen Fotografen keinen Blick auf sie erhaschen konnten. Für den Ausflug zu dritt hatte sich Sophie in Leggins und ein knappes T-Shirt geworfen, ihre bessere Hälfte setzte auf eine schwarze Jeans und ein gelbes Karohemd.

Durch ihr figurbetontes Outfit stellt die Neu-Mama auch ganz beiläufig unter Beweis: Sie ist schon kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder top in Form. Von überschüssigen Babypfunden fehlt auf diesen neuen Bildern nämlich jede Spur.

Instagram / sophiet Sophie Turner während ihrer Schwangerschaft

BG026/Bauergriffin.com / MEGA Sophie Turner und Joe Jonas im März 2020

LRNYC / MEGA Sophie Turner, Schauspielerin

