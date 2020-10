Hat Laura (20) etwa keine Lust auf Konfrontation? Am Donnerstagabend sorgte Michael Wendler (48) für krasse Schlagzeilen: Der Schlagerstar trat mit sofortiger Wirkung aus der DSDS-Jury zurück und begründete sein Handeln mit verschwörungstheoretischen Argumenten. Angeblich arbeite sein Ex-Arbeitgeber zusammen mit der Bundesregierung an einem Komplott gegen die Bevölkerung. Was seine Frau von diesen Aussagen hält, ist derzeit noch nicht klar. Will die Influencerin jetzt den Fragen ihrer Fans aus dem Weg gehen? Sie hat die Kommentarfunktion auf ihrem Social-Media-Kanal deaktiviert.

Bei einem Blick auf Lauras Instagram-Profil dürfte ihrer Community schnell auffallen: Sie können zwar weiterhin den Content der Netz-Bekanntheit durchstöbern – kommentieren dürfen sie deren Postings allerdings nicht mehr. Laura hat diese Funktion ganz offensichtlich abgestellt und scheint damit jeglicher Auseinandersetzung mit den öffentlichen Reden ihres Liebsten aus dem Weg zu gehen. Was sie von dem Drama hält und ob sie ebenfalls eine böse Verschwörung wittert, bleibt also vorerst weiter ein Geheimnis.

Vollkommen gleichgültig dürften der 20-Jährigen die aktuellen Ereignisse aber dennoch nicht sein: Denn auch für sie könnten die Taten des "Egal"-Interpreten schwerwiegende Folgen haben. Schon kurz nachdem Michael sich in seiner Story zu seinem DSDS-Ausstieg und den merkwürdigen Andeutungen über eine Staatsintrige geäußert hatte, kündigte unter anderem der Supermarkt-Riese Kaufland die Zusammenarbeit und löschte einen Werbeclip. Auch Laura spielte als "junges Gemüse" in dem Spot mit.

Anzeige

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im März 2020 in Hürth

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de