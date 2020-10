Es war die Liebesüberraschung bei Let's Dance! In der vergangenen Staffel tanzten sich der Schweizer Sänger Luca Hänni (26) und die Profitänzerin Christina Luft (30) bis auf Platz drei. Schon damals hatte es Gerüchte gegeben, dass die beiden auch abseits des Tanzparketts ein Paar sein sollen. Im Juli machten sie ihre Beziehung schließlich öffentlich. Jetzt verrieten die Turteltauben, ob sich die Fans auf weitere gemeinsame TV-Projekte freuen dürfen.

In einem Livestream auf dem Instagram-Account des Musikers beantworteten sie Fragen der Fans und sprachen auch über die Zukunft. "Irgendwann kommt mal was", verkündete der 26-Jährige schließlich. "Wir haben auf jeden Fall was gedreht", fügte die Sportlerin hinzu. Das Couple dürfe jedoch noch nichts Näheres verraten. Auch anderen Projekten seien die beiden nicht abgeneigt. "Wenn wir schöne Anfragen bekommen, [...] dann würden wir das auch mal machen", zeigte sich die 30-Jährige offen.

Luca kann bereits auf eine beachtliche TV-Karriere zurückblicken: Vor "Let's Dance" hatte er nicht nur bei Deutschland sucht den Superstar gewonnen, sondern bereits an einer anderen Tanzshow erfolgreich teilgenommen: Zusammen mit dem späteren Dschungelkönig Prince Damien (29) holte er auch bei Dance Dance Dance den Siegerpokal.

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, schweizer Sänger

Instagram / christinaluft Christina Luft, Profitänzerin

Getty Images Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance"

