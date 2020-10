Gibt es eine zweite Chance für die alte Liebe? Michelle Daniaux und Max Schnabel (22) lernten sich dieses Jahr bei Temptation Island kennen und kamen sich dort näher. Nach der TV-Show gingen die beiden allerdings schnell wieder getrennte Wege. Bei Ex On The Beach trafen die beiden nun wieder aufeinander. Im Promiflash-Interview verriet Max, wie das Wiedersehen für ihn war und was er heute über Michelle denkt.

Die Blondine war nicht wirklich begeistert, ihren Ex-Flirt wiederzusehen. Schnell machte sie dem 22-Jährigen klar, dass bei ihr nie Gefühle im Spiel gewesen seien. Der einstige Köln 50667-Darsteller hatte scheinbar vorher ebenfalls nichts von dem Wiedersehen gewusst – und war sichtlich überrascht. Ein Liebes-Comeback sei nach der deutlichen Ansage der 21-Jährigen jedoch auch für ihn ausgeschlossen: "Sie ist dann offensichtlich einfach nicht die Richtige für mich", stellte er fest.

Mittlerweile scheint Michelle ohnehin eher Gefallen an Kandidat Luigi Birofio gefunden zu haben. Max könne zwar schlecht einschätzen, wie ernst seine Ex es mit dem Italiener meint. Er ist jedoch eher skeptisch und vermutet, sie müsse erst jeden Typ Mann einmal ausprobiert haben. "Ich habe mich ja damals schon [...] gefragt, wer nach mir ihr nächstes Opfer sein wird”, merkte er provokativ an.

Instagram / maxpirna Max Schnabel, Reality-Star

TVNOW / Frank Fastner Michelle Daniaux, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2020

TVNOW Michelle und Max bei "Temptation Island"

