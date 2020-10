Hat Bella Hadid (24) etwa über den Wolken ihr neues Lebensjahr eingeläutet? Gerade erst vor wenigen Wochen posierte das Model noch mit seiner Schwester Gigi Hadid (25) für einen süßen Bauchvergleich vor der Kamera. Auf neueren Schnappschüssen liegt der Fokus allerdings voll und ganz auf der Beauty – denn: Bella wurde 24 Jahre alt. Zu diesem Anlass hat sich die Laufstegschönheit etwas ganz Besonderes ausgedacht: Bella feierte ihren Geburtstag in einem Privatflieger!

Auf Instagram teilte Bella am vergangenen Donnerstag einige Aufnahmen, auf denen sie mit ihren Freundinnen posiert – in einem Privatjet voller Luftballons. "Oh Gott, ich bin einfach nur glücklich", schwärmte die 24-Jährige über den Tag mit ihren Liebsten. Für gewöhnlich würde sie nämlich größere Feten eher meiden. Bei sichtlich ausgelassener Stimmung feierten die Mädels an Bord in Bellas Geburtstag hinein.

Das eigentliche Wiegenfest durfte die brünette Schönheit dann am Freitag zelebrieren. Auch von dieser Feier veröffentlichte Bella schöne Bilder: Sie genoss ein Picknick mit ihren Freundinnen am See. Wohin genau die Gruppe am Tag zuvor geflogen ist, ist bisher allerdings noch unklar.

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit einer Freundin, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit ihren Freunden im Flugzeug

Anzeige

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit einer Freundin im Oktober 2020

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit einer Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de