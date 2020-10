Ist nach nur einem Jahr schon wieder alles vorbei? Im Sommer vergangenen Jahres hatten Shannon Beador und John Janssen ihr erstes Date. Seitdem sind die Real Housewives of Orange County-Darstellerin und der Unternehmer ein Paar – oder etwa doch nicht mehr? In einem aktuellen Video im Netz betitelt sich Shannon als Single. Die Fans vermuten daher: Sie und John haben sich heimlich getrennt.

In einem Instagram-Clip für das US-Format "Bravo Insider" öffnet Shannon die Türen zu ihrem luxuriösen Eigenheim. Im Ankleidezimmer angekommen, zeigt sich die 56-Jährige ganz euphorisch: "Was ich besonders an diesem begehbaren Kleiderschrank liebe, ist: Ich bin Single. Also gehört mir sowohl die Männer- als auch die Frauenseite." Beim Wort "Single" wird ihre Community hellhörig: "Bist du etwa nicht mehr mit John zusammen?", will einer von etlichen Usern unter dem Beitrag wissen.

Gegenüber The Sun gibt ein Sprecher von Shannon nun jedoch Entwarnung: Die Reality-Darstellerin und ihr Partner "sind noch immer zusammen". Mit ihrer Aussage habe Shannon nur gemeint, dass sie seit ihrer Scheidung von David Beador im Jahr 2017 alleine wohnt – was sich allerdings schnell ändern könnte, sobald John ihr einen Antrag macht, verrät ein Insider gegenüber dem Onlineportal. "Sie wird erst mit John zusammenziehen, wenn sich die beiden verlobt haben", betont die Quelle.

Anzeige

Instagram / shannonbeador Paul Janssen und Shannon Beador im August 2020

Anzeige

Instagram / shannonbeador Shannon Beador, "Real Housewives of Orange County"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / shannonbeador Shannon Beador und Paul Janssen im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de