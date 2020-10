Britney Spears (38) lässt alte Zeiten noch Pirouettenmal aufleben! Aktuell gerät die Sängerin aufgrund der Vormundschaft ihres Vaters und ihres vermeintlich kritischen mentalen Zustandes in die Öffentlichkeit. Dennoch stellt sie für die meisten ihrer Fans immer noch die große Pop-Prinzessin dar, die mit Hits wie "Stronger" die Musikwelt eroberte. Jetzt schwelgte der Weltstar offenbar in diesen Erinnerungen: Für einen Tanzclip zog Britney ein ähnliches Outfit an, wie damals im Video zu "Baby One More Time"!

Auf Instagram teilte die "Circus"-Interpretin die Aufnahmen, auf denen sie wie gewohnt zahlreiche Pirouetten drehte. Von der Musik in den Bann gezogen, genoss die Beauty ihre Lieblingssongs und schwang dazu ihr Tanzbein. Was ihren Fans dabei direkt ins Auge stach: Britney sah aus wie in dem 22 Jahre alten "Baby One More Time"-Clip. Das geknotete, weiße, bauchfreie Oberteil und ihre karierten Shorts erinnerten an den Schuluniform-Look von 1998!

Neben ihrem Outfit gab die Blondine auch bei ihrer Performance für ihre Follower alles. "Ich schwitze, als gäbe es keinen Morgen. Und meine Haare... Ihr könnt es ja sehen, sie sind eine Katastrophe", witzelte die 38-Jährige unter dem Video. Aber das passiere nun mal, wenn sie loslasse und das tue, was sie liebe, erklärte die Zweifach-Mama ihre Ektase weiterhin.

Britney Spears im Juli 1999 in Universal City

Britney Spears beim iHeartRadio Music Festival 2013

Britney Spears in dem Musikvideo ihres Songs "Oops! I Did It Again" im Jahr 2000

