Jetzt äußert sich Michael Wendler (48) zum ersten Mal nach seinem skandalösen DSDS-Exit zu seiner Entscheidung. Der "Egal"-Interpret hatte diese Woche per Videobotschaft sein Jury-Aus im Netz verkündet – und auf diesem Wege auch der deutschen Regierung und der Presse schwere Vorwürfe gemacht. Die Medien seien "gleichgeschaltet", wetterte der Musiker. Im Anschluss daran gab er Verschwörungstheorien zur aktuellen Pandemie von sich. Nun meldete er sich in seiner neuen Telegram-Gruppe zu Wort – und griff in seinem Audio-Statement den Sender RTL an!

"Ich habe diesen riesen Schritt gemacht und wusste genau, was der [Exit] bedeutet. Aber dass man mir mit rechtlichen Konsequenzen droht, ist lächerlich. Ich freu mich drauf", sagte Wendler auf Telegram Richtung RTL – und legte sofort nach: "Die verstehen nicht, wer Michael Wendler ist. Ich bin ein Kämpfer, Leute. Ich bin über 20 Jahre immer wieder aufgestanden. Du kannst mich nicht kaputt machen. Keiner kann das!" Nur der liebe Gott könne ihn richten, echauffierte sich der Entertainer. Er wolle den Kampf mit dem Geschäftsführer von RTL – Jörg Graf – auch gerne öffentlich austragen, betonte der Wendler.

In der Vergangenheit hatte der Sender eng mit dem Musiker zusammengearbeitet und zumindest ein Projekt war noch in Planung – und zwar die TV-Hochzeit vom Wendler und seiner Laura (20). Doch daraus wird nun nichts mehr. "Die Live-Hochzeit findet definitiv nicht statt bei RTL. Michael Wendler hat eigenständig und ohne Rücksprache unseren Vertrag gekündigt und verunglimpft", stellte Sender-Chef Jörg Graf auf rtl.de klar. Nach seinem DSDS-Aus hatte sich der 48-Jährige mit seiner Frau ohnehin direkt in seine amerikanische Wahlheimat zurückgezogen.

