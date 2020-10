So wirft man in der Früh doch gerne einen Blick in den Spiegel! Dass Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (31) immer noch die rosarote Brille aufhaben, ist kein Geheimnis. Vor allem in den vergangenen Wochen haben sich das Model und der Musiker superverliebt gezeigt. Ob während eines romantischen Bads oder beim gemeinsamen Planschen im Pool – Amors Pfeil scheint ordentlich festzusitzen. Heidi hinterlässt ihrem Mann jetzt sogar süße Botschaften am heimischen Spiegel!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Germany's next Topmodel-Chefjurorin ein kurzes Video – in dem Clip sieht man, wie sie vor einem Spiegel posiert, auf dem mit Lippenstift die Worte "Ich liebe dich, Tom", geschrieben stehen. Als wäre das nicht schon genug, sorgt Heidi für eine weitere romantische Geste. Im Hintergrund läuft Musik, und zwar die neue Version des Tokio Hotel-Hits "Durch den Monsun".

Heidi und Tom befinden sich offenbar weiterhin in der Honeymoon-Phase – und das, obwohl das Paar im August bereits seinen ersten Hochzeitstag feierte. Schon anlässlich des besonderen Liebesjubiläums gestand die 47-Jährige ihrem Gatten öffentlich im Netz ihre Liebe. "Tom, ich verliebe mich jeden Tag neu in dich. Heute zelebriere ich mit dir unsere Liebe. Der Hochzeitstag ist ohne Frage einer der wunderschönsten Tage", schwärmte sie im Sommer.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im März 2020

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Oktober 2019 in New York

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum bei ihrer Hochzeit

