Ups, gemeine Fan-Verrwirrung bei Dani Dyer! Im Juli gab die ehemalige Kandidatin der britischen Love Island-Ausgabe bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Vater ihres noch ungeborenen Babys ist ihr Freund Sammy Kimmence. Auf zahlreichen Fotos auf Social Media hält die Beauty seitdem ihren wachsenden Bauch fest – doch Danis jüngster Post überrascht ihre Community: Ist die Blondine etwa schon Mutter geworden?

Total verliebt schaut Dani auf dem Instagram-Bild ein Neugeborenes an – und lockte ihre Follower damit auf die falsche Fährte. "Ich dachte, du hast dein Baby bekommen, dann dachte ich: 'Wo ist die Zeit hin?'", lautete nur eine Reaktion auf die Aufnahme. Ein Blick auf die Bildunterschrift klärt die User jedoch auf: "Ich bin besessen davon, dass er so perfekt ist. Sonny Jamie Lee! Ich bin so stolz auf euch, Charlotte und Bill." Damit machte die TV-Bekanntheit deutlich, dass es sich um den Nachwuchs eines befreundeten Paares handelt.

Auch wenn viele Fans sich schon gefreut haben, dass Dani vermeintlich schon Mutter geworden sei, bleibt nur zu hoffen, dass das Baby noch eine Weile in ihrem Bauch bleibt. Die Britin ist aktuell erst in der 23. Schwangerschaftswoche. Damit hat sie noch fast die Hälfte ihrer anderen Umstände vor sich.

Anzeige

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, September 2020

Anzeige

Instagram / danidyerxx Sammy Kimmence und Dani Dyers Bauch

Anzeige

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de