Der Plan scheint nicht aufzugehen! Eigentlich waren sich die Das Sommerhaus der Stars-Promis Annemarie Eilfeld (30), Lisha und Lou oder auch die Pharos (63) einig gewesen, dass sie ihre Kontrahenten Diana Herold (46) und Partner Michael Tomaschautzki bei der nächsten Nominierungsgelegenheit aus der Sendung schmeißen wollen. Doch das Team Spirit schaffte es tatsächlich erstmals, ein Spiel zu gewinnen und sich somit vor der nächsten Wahl zu schützen. Wer steht nun auf der Abschussliste?

"Wenn die Falschen sich saven, dann kann das richtig schlecht ausgehen, für jeden hier", ist sich Lisha sicher. Und genau so kommt es ihrer Meinung nach auch, denn Diana und Michael sind für die kommende Nominierung geschützt. "Ich glaube, wir sind nicht auf der sicheren Seite", befürchtet Ex-DSDS-Sternchen Annemarie. Und auch Lisha macht sich Sorgen um ihren Verbleib in der idyllischen Einöde.

Andreas Robens wirkt recht sicher, dass nun er und Gattin Caro als Nächstes das Sommerhaus verlassen müssen. "Morgen gibt es Burger", flüstert der Bodybuilder seiner nicht minder trainierten Angetrauten ins Ohr. Zur Erklärung: Burger stehen in der TV-WG nicht auf dem Speiseplan, stattdessen aber im heimischen Hause Robens.

TVNOW Chris, Eva, Lou, Michael und Lisha im "Sommerhaus der Stars"

TVNOW Michael Tomaschautzki und Diana Herold

TVNOW Caro und Andreas Robens im Sommerhaus

