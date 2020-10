Endlich hat sie Glück in der Liebe! 2019 nahm Vanessa Prinz bei Der Bachelor teil, um das Herz von Ex-Basketballer Andrej Mangold (33) zu erobern. Doch am Ende musste sie sich gegen Evanthia Benetatou (28) und Jennifer Lange (26) geschlagen geben. Anfang des Jahres erzählte die studierte Accessoire-Designerin Promiflash bereits, dass sie wieder am daten sei. Und inzwischen hatte die Blondine Erfolg bei ihrer Suche: Verliebt stellte sie ihrer Community ihren neuen Freund vor!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Vanessa ein kurzes Video, das viele Clips enthält, die die Reality-TV-Bekanntheit und ihren Partner zusammen zeigen. Dazu schrieb sie: "Noch nie hat ein Mann mich so sehr geflasht wie du! Bis ich dich kennengelernt habe, hätte ich niemals gedacht, dass es einen Mann gibt, der meiner Wunschvorstellung entspricht", schwärmte die Stuttgarterin. Er unterstütze sie, schenke ihr Liebe und er inspiriere sie immer wieder aufs Neue. Alles in allem habe sich ihr Leben zum Positiven verändert, schwärmte sie.

"Ich bin einfach nur dankbar dafür, dass du in mein Leben gekommen bist. Und ich freu mich auf alles, was unsere Zukunft noch bringen wird. Ich liebe dich!" Und wer ist der Mann, der Vanessas Herz so in Wallung bringt? Ihr Freund heißt Abdula Hamed und ist Unternehmer, wie man seinem Insta-Profil entnehmen kann.

MG RTL D Vanessa Prinz, Bachelor-Kandidatin 2019

Instagram / vanerazzi Vanessa Prinz und Abdula Hamed

ActionPress Vanessa Prinz bei der "Unique Spring/Summer 2020 Fashion Show" in Düsseldorf

