Die Kreaturen aus The Masked Singer gibt es nun auch fürs Kinderzimmer! Ende Oktober geht die Rate-Show bereits in die dritte Runde. Nach zwei erfolgreichen Staffeln und phänomenalen Einschaltquoten werden bald wieder die lustigen Figuren wie die Biene, das Nilpferd und ein Alien über die Bühne tänzeln. Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es nun ein niedliches Extra: Drei der beliebten Charaktere sind bald als Kuscheltierchen im Handel erhältlich.

Im vergangenen Frühling kam bereits das Monsterchen aus der ersten Staffel als Plüschtier auf den Markt und wurde mit einem großen Ansturm begrüßt: Innerhalb kürzester Zeit war die Figur ausverkauft. Auf den Erfolg reagieren die Zuständigen nun mit zwei weiteren Kuscheltierchen: Das Faultier und den Wuschel aus der zweiten Staffel gibt es demnach auch bald zu kaufen! Das teilte ProSieben nun mit.

Die Tierchen sind bereits deutschlandweit in 370 Müller-Filialen zu bekommen. Preislich soll der Wuschel bei 19,95 Euro liegen, während das Monster und Fauli 24,95 Euro kosten. Die zuständige Geschäftsführerin Katharina Frömsdorf kündigte voller Vorfreude an: "Deutschland wird nicht nur in Kürze wieder im großen Rätsel-Fieber sein, sondern auch verliebt in unsere diesjährigen Plüschfiguren."

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Matthias Opdenhövel mit dem Monster-Kostüm bei "The Masked Singer" 2019

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Der Wuschel bei "The Masked Singer"

Anzeige

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Faultier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de