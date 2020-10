Saskia Beecks (32) ist endlich wieder aufgetaucht: Seit Wochen hatte es kein wirkliches Lebenszeichen von der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin gegeben. Ursprünglich sollte sie zum diesjährigen Cast von Promi Big Brother gehören, sagte aber spontan ab, sodass Jennifer Frankhauser (28) nachrutschte. Daraufhin verschwand die TV-Darstellerin aus dem Netz. Jetzt meldete sich Saskia endlich wieder bei ihren Fans und erklärte, was sie in letzter Zeit getrieben hat.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die Influencerin nun direkt an ihre Anhänger: "Mir geht es wirklich gut. Ihr habt sicherlich viele Fragen an mich, die hatte ich in letzter Zeit aber auch an mich, deswegen musste ich mich ganz schön zurückziehen und Social-Detox einlegen." Saskia nutzte die letzten Wochen, um sich wieder ein bisschen selbst zu finden. Sie habe darüber hinaus sehr viel zu erzählen und sei richtig aufgeregt, zum ersten Mal wieder in ihre Handykamera zu sprechen.

Wo genau sich Saskia in den vergangenen Wochen herumtrieb, gab sie noch nicht preis. Sie wolle sich den Fragen ihrer Fans aber zeitnah in einem Live-Video stellen.

Anzeige

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, 2020

Anzeige

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, 2020 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de