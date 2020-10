US-Schauspieler Keegan Allen (31) ist aus der Serie Pretty Little Liars bekannt. Aktuell ist er als Influencer im Kinofilm "Follow Me" zu sehen. Normalerweise zeigt sich der TV-Star mit dunkelblonden Haaren und das kommt nicht nur bei seiner Freundin Ali Collier gut an. Jetzt überrascht der Schauspieler seine Fans aber mit einer krassen Typveränderung. Das macht Keegan allerdings nicht einfach aus Spaß – etwas Ernstes steckt dahinter.

Jedes Jahr im Oktober rückt das Thema Brustkrebs in den Fokus. Die Farbe Pink zählt als offizielle Farbe der Bewegung und das sieht man nun auch auf Keegans Kopf. Seine Mutter kämpft seit Jahren gegen den Krebs, teilt er in einem Post mit und daher ist ihm das Thema auch so wichtig. Zusammen mit seiner Partnerin und Mama Joan wagte er also den Gang zum Friseur! Seine Fans stehen dabei hinter ihm und schreiben unter seinem Instagram-Post: "Du bist ein großartiger Mensch" oder "Ich bin so stolz auf dich und deine Familie".

Aber nicht nur Keegan überrascht mit einem neuen Look. Auch Musiker Joe Jonas (31) oder Schauspieler Dylan Minnette (23), bekannt aus der Serie Tote Mädchen lügen nicht, nehmen an der Bewegung teil.

