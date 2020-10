Kommen nun weitere Details ans Licht? Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Carina Spack (24) und Serkan Yavuz (27) sind kein Paar mehr. Diese Neuigkeit hatte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin am Wochenende im Netz bestätigt. Warum sich das Paar plötzlich getrennt hat, hatte sie nicht verraten – auch ihr Ex-Partner hüllt sich diesbezüglich in Schweigen. Doch immerhin deutet der Ex-Bachelorette-Boy jetzt zumindest an, von wem die Trennung womöglich ausging.

Trotz des ganzen Trubels nahm sich Serkan nun Zeit, um sich bei seinen Fans für deren Support zu bedanken. "Ich will gar nicht lange stören, ich will einfach kurz ein großes Dankeschön an euch aussprechen, für diese Unmengen an positiven Nachrichten, die ihr mir geschrieben habt", hielt er in seiner Instagram-Story fest. Warum die Beziehung zu Carina gescheitert ist, wollte er nicht verraten, doch es scheint, als wäre die Trennung von ihm ausgegangen. "Es hat schon alles seine Gründe, ich habe eine Entscheidung getroffen und es ist jetzt auch gut so", stellte er abschließend klar.

Trotz Liebes-Aus fließt aber offenbar kein böses Blut zwischen den beiden Kuppelshow-Stars. In ihrem Trennungsstatement hatte Carina nur liebe Worte für ihren Ex übrig. "Danke für alles! Wir gehen jetzt zwar erst mal getrennte Wege, aber ich wünsche dir von Herzen trotzdem nur das Beste", hatte sie zu gemeinsamen Pärchenschnappschüssen geschrieben.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Juli 2020 in Recklinghausen

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz

Instagram / carina_spack Serkan Yavuz und Carina Spack auf Rügen

