Rührende Glückwünsche für Luke Perry (✝52). Im Jahr 2019 war der Schauspieler an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Dieses Jahr im März jährte sich sein Todestag zum ersten Mal und seine Familie und Freunde zollten dem verstorbenen Star zu diesem Anlass Tribut im Netz. Am Sonntag wäre Luke 54 Jahre alt geworden, deshalb gedenken seine Kollegen dem Synchronsprecher nun mit emotionalen Worten.

Ian Ziering (56) stand für Beverly Hills, 90210 gemeinsam mit dem US-Amerikaner vor der Kamera. Auf Instagram postete der Sharknado-Hauptdarsteller ein altes Schwarz-Weiß-Foto mit seinen Co-Stars Luke, Jason Priestley (51) und Brian Austin Green (47). Die vier Männer liegen sich auf der Aufnahme freundschaftlich in den Armen. "Wir sind alle Brüder im Geiste. Alles Gute zum Geburtstag LP, Ruhe in Frieden", schrieb er unter dem Schnappschuss.

Auch der Ex von Megan Fox (34) teilte ein Bild aus längst vergangener Zeit mit seinem Freund. "Alles Gute zum Geburtstag, Bruder. Liebe dich", kommentierte er das Throwback-Pic, auf dem Brian und Luke am Strand posieren. Rührende Worte findet auch "Beverly Hills, 90210"-Kollegin Jennie Garth (48): "Für immer in meinem Herzen", schrieb sie zu einem Selfie mit Luke.

Anzeige

Instagram / ianziering Luke Perry, Ian Ziering, Jason Priestley und Brian Austin Green

Anzeige

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green und Luke Perry

Anzeige

Instagram / jenniegarth Jennie Garth und Luke Perry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de