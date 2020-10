Rebel Wilson (40) präsentiert einmal mehr ihre neuen Kurven! Anfang des Jahres sagte die Schauspielerin ihren Extrakilos den Kampf an – mit Erfolg! Monat für Monat purzelten bei ihr die Pfunde, das zeigt sie immer mal wieder mit neuen Bildern im Netz. Mittlerweile ist die gebürtige Australierin nur noch drei Kilogramm von ihrem Wunschgewicht entfernt. Dass sie sich aber jetzt schon megawohl in ihrem Körper fühlt, beweist sie mit diesen Fotos!

Im pinkfarbenen Badeanzug entspannte sich Rebel im kühlen Nass und nutzte die Gelegenheit, um für ein paar Instagram-Aufnahmen zu posieren. "Ich bin bereit, um für Australien beim Synchron-Schwimmen im Einzel einzuspringen", scherzt sie in dem Netzbeitrag, während sie auf dem Bild gut gelaunt die Arme in Höhe streckt. Die 40-Jährige genießt gerade eine kleine Auszeit am Strand – und ist dabei nicht allein: Ihr Freund Jacob Busch lässt sich ebenfalls die Sonne auf den Pelz scheinen.

Ende September machte Rebel ihre neue Beziehung zu dem Brauerei-Inhaber publik. Im vergangenen Jahr hatten die Turteltauben ihre ersten Dates, mussten aber aufgrund der aktuellen Krisenlage über einige Monate auf die Pausetaste drücken, wie Us Weekly berichtete. Doch nun steht ihrer Liebe nichts mehr im Weg – das beweisen sie seit einigen Wochen mit süßem Pärchen-Content auf Social Media.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Oktober 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Jacob Busch, Oktober 2020

Getty Images Rebel Wilson und Jacob Busch bei der Monte-Carlo Gala For Planetary Health

