Wie stehen Henrik Stoltenberg und Sandra Janina fast zwei Wochen nach Love Island zueinander? Zwischen dem Studenten und der Erfurterin mit niederländischen Wurzeln schien es in der Kuppelshow mächtig geknistert zu haben. Schnell näherten sie sich nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf der Gefühlsebene immer weiter an. Doch seit dem Ende der Dreharbeiten zeigten sich Henrik und Sandra nicht mehr zusammen. Stehen sie überhaupt noch miteinander in Kontakt?

Sandra teilte in ihrer Instagram-Story einen Screenshot von ihrem Smartphone, der ihre Anruferliste zeigt. Dabei ist nicht zu übersehen, dass sie in den vergangenen drei Tagen ausschließlich mit einer Person telefoniert hat – und zwar mit Henrik. Scheint ganz so, als müssten sich die Fans keine Sorgen machen, dass die beiden Reality-Sternchen den Kontakt zueinander abgebrochen hätten.

Schon kurz nach seinem Auszug aus der 'Love Island'-Villa machte Henrik deutlich, dass er die 20-Jährige auf jeden Fall näher kennenlernen wolle. Immerhin habe er zu ihr inzwischen auch Gefühle aufgebaut – und sei sogar schon ein wenig verliebt. "Ich habe definitiv Schmetterlinge im Bauch", verriet er gegenüber Promiflash.

Love Island, RTL II Henrik Stoltenberg und seine "Love Island"-Partnerin Sandra Janina

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janinas Anrufliste

RTLZWEI Sandra und Henrik bei "Love Island"

