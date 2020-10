Miranda Kerr (37) hat ein super Verhältnis zu ihrer "Nachfolgerin"! Von 2010 bis 2013 ist das schöne Model mit Orlando Bloom (43) verheiratet gewesen. Auch nach ihrer Scheidung blieb das Verhältnis der Ex-Partner gut, nicht zuletzt wegen ihres Sohnes Flynn (9). Kein Wunder also, dass sich die Australierin auch mit der Neuen ihres Verflossenen Katy Perry (35) bestens versteht: Miranda erklärte jetzt, dass sie Katy sogar "liebt"!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Katy am Wochenende ein neues Foto: Stolz erklärte die frischgebackene Mutter dazu, ihren ersten Arbeitstag zurück bei American Idol absolviert zu haben. "Was man hier nicht sehen kann: meine Pausen zum Milchpumpen!", scherzte die Musikerin. Miranda war von diesem Posting begeistert: "Oh mein Gott, du bist der Hammer. Liebe dich!", kommentierte die dreifache Mama das Bild.

Zwischen den beiden Frauen scheint sich inzwischen eine echte Freundschaft aufgebaut zu haben: So soll Miranda auch den gemeinsamen Nachwuchs von Katy und Orlando schon bald treffen. Das verriet ein Bekannter der Sängerin zuletzt gegenüber Hollywood Life: "Sobald sie zu Besuchen bereit ist, wird Katy Miranda mit offenen Armen empfangen. Sie und Katy haben eine großartige Beziehung!"

Instagram / katyperry Katy Perry, 2020 auf Instagram

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr, Model

Instagram / mirandakerr Katy Perry und Miranda Kerr mit einer Freundin beim Start von Mirandas Hautpflege-Linie

