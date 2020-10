Seit die Pandemie herrscht, haben sich bereits viele Promis mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt: So gehörte Tom Hanks (64) mit seiner Frau Rita Wilson (63) zu den ersten Berühmtheiten, die an Covid-19 erkrankt waren. Und Kim Kardashian (39) gab an, dass auch Kanye West (43) im Frühjahr Corona gehabt hatte. Vor Kurzem sorgte US-Präsident Donald Trump (74) mit seiner Infizierung für Schlagzeilen. Nun wird ein weiterer prominenter Fall öffentlich: Fußball-Star Cristiano Ronaldo (35) hat ebenfalls Corona!

Wie Daily Mail berichtet, wurde der Kicker positiv auf das Coronavirus getestet. Das soll laut der Zeitung die portugiesische Nationalmannschaft bestätigt haben. Weiter wird berichtet, dass Ronaldo den Test am Montag erhalten habe. Daraufhin soll er sich von der portugiesischen Nationalmannschaft isoliert haben, die am Mittwoch nun ohne ihn gegen Schweden spielen muss. Der 35-Jährige soll asymptomatisch sein.

Wie schlimm es ist, wenn jemand an Corona erkrankt, machte Kim Kardashian vor Kurzem in einem Interview deutlich: "Es war so beängstigend und unbekannt. Ich hatte meine vier Kinder und niemanden sonst im Haus, der helfen konnte", sagte sie Grazia.

Getty Images Cristiano Ronaldo im September 2020

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo und seine Kinder

Getty Images Cristiano Ronaldo, 2020

