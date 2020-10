Bethenny Frankel (49) hat einfach kein Glück in der Liebe – die US-amerikanische TV-Persönlichkeit ist offenbar schon wieder Single! Zuletzt schien bei der brünetten Autorin in Sachen Partnerschaft eigentlich alles in bester Ordnung zu sein. Zwei Jahre lang datete das The Real Housewives of New York City-Gesicht Paul Bernon, sogar eine mögliche Verlobung stand vergangenes Jahr im Raum. Nun soll bei den beiden alles aus und vorbei sein!

Das bestätigte eine Quelle gegenüber Us Weekly. Bethenny und Paul sollen schon "vor ein paar Wochen" auseinandergegangen sein. Das Ex-Paar selbst erklärte die Trennung zwar noch nicht offiziell, der letzte gemeinsame Social-Media-Post liegt allerdings schon sieben Wochen zurück! Doch woran könnte ihre Partnerschaft gescheitert sein?

Eventuell könnte das mögliche Liebes-Aus an einem Interview liegen, dass Bethenny Anfang Oktober gegeben hat. Darin erklärte die New Yorkerin nämlich, trotz der Trennung vor sieben Jahren auf dem Papier noch mit ihrem Ex-Mann Jason Hoppy verheiratet zu sein. Wie People in Erfahrung gebracht hat, soll das daran liegen, dass sich die einstigen Eheleute noch immer nicht einig sind, was das Sorgerecht ihres gemeinsamen Kindes betrifft.

Instagram / bethennyfrankel Paul Bernon und Bethenny Frankel in Bademode

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel und Paul Bernon am Strand

Instagram / bethennyfrankel Paul Bernon und Bethenny Frankel aufm Boot

