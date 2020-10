Annemarie Eilfelds (30) und Tim Sandts Sommerhaus-Exit könnte schwerwiegende Folgen für Lisha und Lou haben! In der vergangenen Episode wurden die DSDS-Bekanntheit und ihr Partner beinahe einstimmig aus dem Reality-TV-Format rausgewählt. Einzig und allein die YouTuber hatten ihnen bei der Nominierung den Rücken gestärkt – was am Ende jedoch einfach nicht genug war. Somit haben Lisha und Lou ihre letzten Verbündeten im Kampf gegen Ex-Bachelor-Girl Evanthia Benetatou (28) verloren. Im Promiflash-Interview verrät das Power-Duo jetzt: So schlimm war Annemarie und Tims Rauswurf für sie!

"Es tat sehr weh! Es tat weh,[...] wieder jemanden gehen zu sehen, mit dem man gut klargekommen ist", betonen Lisha und Lou im Anschluss an die Dreharbeiten. Ihnen sei damals klar gewesen, dass sie von diesem Punkt an auf der Abschussliste von allen verbliebenen Mitstreitern stehen würden. "Natürlich waren wir auf der Liste von jedem! Nicht nur vom gegnerischen Camp. Auch die Pharos, mit denen wir ein super Verhältnis hatten, sprachen ja immer wieder davon, uns rauszukicken", erklärt das Pärchen. Dennoch stellen sie klar: "So leicht machen wir es denen aber nicht!"

Auch wenn sie Annemarie und Tim nur ungern haben gehen lassen – Lisha sei zuletzt auch ein bisschen "enttäuscht" von ihrer Sommerhaus-Freundin gewesen. Der Grund: Lisha fühlte sich bei einer Gruppenchallenge von Annemarie im Stich gelassen, weil Letztere ihr augenscheinlich die Hilfe verweigert hatte. "Heftige Scheiße. Krank. Heute weiß ich auf jeden Fall, wer Freund und wer Feind ist", ärgerte sich die Beauty noch im TV.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TV NOW Lou und Lisha im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TV NOW Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, "Sommerhaus der Stars" Folge sechs

Anzeige

TVNOW Lisha im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de