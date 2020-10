Spike Lee (63) erinnert sich an seine letzte Zeit mit Chadwick Boseman (✝43)! Ende August war der beliebte Schauspieler völlig überraschend mit nur 43 Jahren verstorben. Was viele seiner trauernden Fans zuvor nicht wussten: Der "Black Panther"-Star litt lange an Darmkrebs im Endstadium. Die Auswirkungen seiner schweren Krankheit blieben bei seinen Filmpartnern nicht unbemerkt: Regisseur Spike Lee erklärte nun, Chadwick habe zuletzt nicht gut ausgesehen.

Im Interview mit Variety sprach die Hollywood-Legende über die letzte Zusammenarbeit mit dem Verstorbenen. Zwar habe er nicht gewusst, dass Chadwick todkrank war – jedoch habe man gemerkt, dass er leide: "Er sah nicht gut aus, aber ich hätte nie gedacht, dass er Krebs hat!" Die Dreharbeiten für den Netflix-Film "Da 5 Bloods" hätten unter anderem in Thailand stattgefunden. Das Klima habe Chadwick stark zugesetzt: "Es waren jeden Tag 100 Grad, die Luft war stark verschmutzt. Wenn ich es (Anm.d.Red.: von der Krankheit) gewusst hätte, hätte ich ihn nicht dazu gebracht, das ganze Zeug zu tun!"

Chadwick spielt in dem Film den verstorbenen Vietnam-Soldaten Norman, der größtenteils in Rückblenden gezeigt wird. Gedreht wurde der Streifen in Ho-Chi-Minh-Stadt, Bangkok und der thailändischen Provinz im März 2019 – der Schauspieler litt damals also schon gut drei Jahre an der Erkrankung.

