Ihr Babybauch ist mittlerweile nicht mehr zu übersehen! Vor wenigen Monaten gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Vanessa Tamkan (23) zuckersüße Nachrichten bekannt: Sie und Ehemann Roman erwarten ihren ersten Nachwuchs. Auf eine sichtbares Bäuchlein mussten Fans einige Zeit warten, doch mittlerweile kann sie ihre ziemlich runde Körpermitte nicht mehr verstecken – und das will sie auch nicht: Für ein Babybauchshooting ließ Vanessa jetzt beinahe alle Hüllen fallen!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die 23-Jährige ein cooles Bild von sich, auf dem sie ihren Bauch gekonnt lässig in Szene setzt. Nur mit einem Mantel bekleidet posiert das Model für diese Aufnahme. "Ich werde bald eine Mutter sein, dennoch bin ich aber immer noch eine Frau", betitelt sie ihren Beitrag. Vanessa fühlt sich also trotz ein paar Extrakilos pudelwohl in ihrer Haut und zeigt das nur zu gern ihrer Community.

Erst vor Kurzem erzählte die Beauty ihren Fans aber, dass auch sie manchmal Ängste und Zweifel in der Schwangerschaft plagen. "Ich dachte irgendwie, ich habe ja Zeit, ich stehe am Anfang meiner Schwangerschaft. [...] Es ist meine erste Schwangerschaft und natürlich habe ich Unsicherheiten, bekomme dann Angst und habe Angst, dann etwas falsch zu machen", so Vanessa ganz offen.

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa und Roman Tamkan

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im September 2020

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa und Roman Tamkan

