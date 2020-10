Krönen diese beiden ihre neue Beziehung etwa bald mit einem Baby? Erst vor Kurzem gaben die Schauspielerin Rebel Wilson (40) und der Brauerei-Besitzer Jacob Busch ihr Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich bei der Planetary Health Gala in Monaco. Seit September sind die beiden ein Paar und zeigen sich auf Social Media turtelnd und frisch verliebt im Urlaub. Und die Beziehung zu dem elf Jahre jüngeren Unternehmer scheint ziemlich ernst zu sein: Rebel verriet, dass sie noch Kinder plant!

In der "The Kyle and Jackie O"-Radioshow plauderte sie aus, dass sie letztes Jahr ihre Eizellen einfrieren ließ. Damit sie eine Familie gründen könne, wenn die Zeit reif sei. Die Blondine erklärte: "Vor allem ist es ein Notfallplan. Karrierefrauen haben nun diese Option." Auch viele ihrer Freundinnen in Hollywood hätten das gemacht. "Ich denke, viele Frauen in den Dreißigern und Vierzigern sollten darüber nachdenken", so die in diesem Jahr um neunzehn Kilo erschlankte Australierin.

Vielleicht ist der Nachwuchs auch schon in Planung. In einem Post auf Instagram teilte die Schauspielerin ihren Followern jedenfalls mit einem Augenzwinkern mit, dass sie "viel Bettsport" mit ihrem neuen Freund treibt. Was denkt ihr: Werden die beiden ein Baby bekommen? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Jacob Busch, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / rebelwilson Die Schauspielerin Rebel Wilson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de