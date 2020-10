War es bei Lily Collins (31) und Charlie McDowell (37) Liebe auf den ersten Blick? Seit einigen Monaten gehen die Schauspielerin und der Filmproduzent gemeinsam durchs Leben – und scheinen überglücklich miteinander zu sein: Ende September hielt Charlie sogar um die Hand seiner Liebsten an. Die Emily in Paris-Darstellerin nahm den Antrag auch direkt an – kein Wunder: Sie wusste schon bei ihrer ersten Begegnung mit Charlie, dass sie ihn heiraten möchte!

Im Interview mit Mirror erinnerte sich Lily an das erste Aufeinandertreffen mit Charlie am Set des Films "Gilded Rage": "Es war eine dieser Situationen, in der ich in der ersten Sekunde, in der ich ihn getroffen habe, wusste, dass ich eines Tages seine Frau sein will." Es sei also nur eine Frage der Zeit gewesen, fügte die Tochter von Phil Collins (69) hinzu.

Schon vor wenigen Tagen machte Lily auf Instagram deutlich, wie glücklich sie mit dem 37-Jährigen an ihrer Seite ist, und widmete ihm liebevolle Worte: "Ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet und kann es kaum erwarten, mein restliches Leben mit dir zu verbringen."

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Verlobter Charlie McDowell

Getty Images Charlie McDowell, Regisseur

