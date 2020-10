Endlich ist er wieder in seinem Element! Vor wenigen Tagen haben die Dreharbeiten zum siebten Teil von Mission: Impossible begonnen. Nach einer längeren Pause, die das Team aufgrund der aktuellen Gesundheitslage nehmen musste, ist Tom Cruise (58) seit Kurzem wieder am Set und kann Vollgas geben – das beweisen nun auch aktuelle Aufnahmen: Tom legt sich für "Mission: Impossible 7" ganz schön ins Zeug!

Paparazzi lichteten den 58-Jährigen vor wenigen Tagen am Filmset der Blockbuster-Produktion in Rom ab. In seinem typisch eleganten "Mission: Impossible"-Look machte der Hollywood-Star eine äußerst gute Figur. So drehte er an diesem Tag einige actionreiche Szenen: Unter anderem fuhr Tom lässig auf einem Motorrad oder schmiss sich waghalsig aus einem Auto hinaus – all die Szenarien eben, für die seine Bewunderer ihn so lieben.

Im November 2021 soll dann der neue Streifen der Action-Reihe in die Kinos kommen. Neben Tom sind auch die Schauspieler Rebecca Ferguson (34), Simon Pegg (50), Ving Rhames (61) und Vanessa Kirby (32) am Start. Doch nach dem siebten Teil ist noch lange nicht Schluss – eine weitere Fortsetzung ist bereits geplant.

Getty Images Tom Cruise im Juli 2019 in San Diego

MEGA Tom Cruise am Set von "Mission: Impossible 7" in Rom, Oktober 2020

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

