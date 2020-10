Dieses Kleid saß wohl nicht sofort wie angegossen! Am 15. November ist es endlich soweit: Die vierte Staffel The Crown geht an den Start und die Fans dürfen sich auf eine ganz besondere neue Figur in der Serie freuen: Emma Corrin wird die Rolle von Prinzessin Diana (✝36) übernehmen! Die wird unter anderem an ihrem Hochzeitstag zu sehen sein – doch um diese Szene perfekt zu machen, musste Emma bei der Anprobe des Kleides offenbar ziemlich geduldig sein...

In einem Gespräch mit Radio Times spricht die Schauspielerin über die Vorbereitungen am Set und erklärt zu Dianas Hochzeitskleid: "Ich hatte so viele Anproben dafür. Ich glaube, vier oder fünf und jede einzelne davon hat mehrere Stunden gedauert!" Das scheint sie aber keineswegs gestört zu haben – stattdessen habe ihr der Prozess sogar viel mehr Spaß gemacht als der Dreh selbst.

Ob das an der Art der Szene lag? Emma verrät nämlich, dass der wohl wichtigste Moment aus Dianas Leben gar nicht in der Serie zu sehen sein wird: "Wir zeigen nicht die eigentliche Hochzeit. Ich werde nur für einen kurzen Augenblick in dem Hochzeitskleid zu sehen sein." Freut ihr euch dennoch auf die neue Staffel? Stimmt unten ab!

