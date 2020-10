Aus Lisha und Evanthia Benetatou (28) werden definitiv keine Freundinnen mehr! Bei Das Sommerhaus der Stars geraten die YouTuberin und die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin regelmäßig aneinander. Eigentlich wollte sich der Webstar aus strategischen Gründen mit Eva versöhnen. Doch ein Trailer zeigt: Schon in der nächsten Folge wirft Lisha diesen Plan über Bord. Nach den Dreharbeiten stellte sie jetzt klar: Sie hat auch zukünftig kein Interesse daran, sich mit ihrer Rivalin zu vertragen.

In einem YouTube-Video stand die Berlinerin ihren Fans nun Rede und Antwort. Ein Abonnent wollte wissen, wie die Chancen stehen, dass Lisha und Eva Frieden schließen – ihre klare Antwort: "Leute, wozu? Ich mag diese Frau ja nicht ohne Grund nicht. Und bei mir ist das so, wenn ich jemanden auf Anhieb nicht mag, werde ich ihn auch nie mögen." Auch wenn sie rückblickend zugibt, dass manche Situationen bei der Ausstrahlung "krass rübergekommen" sind, sei für sie klar: Mit diesen Leuten will sie nichts mehr zutun haben.

Fliegen beim großen TV-Wiedersehen also erneut die Fetzen? Lisha erklärte, dass sie ein bisschen Angst vor der Reunion habe. "Weil man eben wieder nicht weiß, egal was du sagst – wie wird es dargestellt, wie wird es geschnitten?", stellte sie klar. Ihre ehemaligen Mitstreiter Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) hatten deswegen eine Live-Show gefordert. RTL hat diesen Vorschlag aber bereits offiziell abgeschmettert.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Lisha im "Sommerhaus der Stars"

Lisha und Lou, YouTube-Pärchen

Lisha bei "Das Sommerhaus der Stars"

