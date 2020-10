Macht Zac Efron (32) bald schon Nägel mit Köpfen? Seit einigen Wochen halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass der High School Musical-Star mit der Australierin Vanessa Valladares zusammen sein soll – immer wieder wurden die beiden von Paparazzi beim Turteln erwischt. Und wenn man Insidern glauben darf, meint es der Schauspieler wirklich ernst mit der Ex-Kellnerin: Er soll planen, ihr bald einen Heiratsantrag zu machen!

Und das an einem ganz besonderen Tag: Am Sonntag feiert Zac seinen 33. Geburtstag – und wie Daily Mail berichtet, wird in Hollywood-Kreisen spekuliert, dass der Kalifornier diesen Anlass nutzen könnte, um seiner Freundin die Fragen aller Fragen zu stellen. Als ein Indiz führt das Online-Portal auf, dass es im Netz verdächtig ruhig um die beiden geworden ist. Seit September haben sie nichts mehr gepostet. Es wird angenommen, dass sich Zac und Vanessa aktuell auf ihre Beziehung fokussieren.

Für seine Partnerin soll Zac sogar planen, sich in Australien niederzulassen. Genauer gesagt in Byron Bay, einer Küstenstadt in New South Wales, in der Vanessa früher als Kellnerin gearbeitet hat. Es wird gemunkelt, dass sich Zac Anfang des Monats in dieser Gegend ein 22-Millionen-Dollar-Haus angeschaut haben soll.

Anzeige

Instagram / _is_ness Vanessa Valladares im März 2020

Anzeige

Getty Images / Odd Andersen - Afp; Instagram / _is_ness Collage: Zac Efron, Vanessa Valladares

Anzeige

Getty Images Zac Efron bei den MTV Movie And TV Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de