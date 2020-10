Dann kann es also bald losgehen! Erst wenige Wochen ist es her, dass Sarah (29) und Dominic Harrison (29) ihren Fans verraten haben, dass sie nach Dubai auswandern wollen. Kurz reisten die YouTuber in ihre neue Wahlheimat, um dort nach einer passenden Immobilie zu suchen. Während es in puncto Haussuche zunächst ziemlich mau aussah und einige Besichtigungen vonseiten der Besitzer gecancelt wurden, sind die zwei jetzt fündig geworden. Sarah und Domi gewähren ihren Fans nun sogar einen ersten Blick in ihr neues Zuhause!

"Wir fahren zu unserem neuen Haus", gibt das Paar auf seinem gemeinsamen YouTube-Channel preis. Und damit scheint die Auswanderung tatsächlich in trockenen Tüchern zu sein. "Wir dachten auch, das wird alles irgendwie spektakulärer und wir werden uns hier fünf, sechs, sieben, acht Häuser anschauen, aber nein, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich schwöre euch, wir haben uns so dermaßen in dieses Haus verliebt", schwärmt Sarah und kann ihr Glück kaum in Worte fassen. Verübeln kann man der 29-Jährigen ihre Begeisterung nicht, denn die neue Bleibe der Harrisons kann sich durchaus sehen lassen. Zahlreiche Räume sorgen für jede Menge Platz – ihre Töchter Mia (2) und Kyla bekommen ein eigenes Zimmer inklusive begehbarem Kleiderschrank und angrenzendem Badezimmer. Außerdem haben die Mädels in der unteren Etage noch ein großes Spielzimmer – dort befinden sich unter anderem auch Lobby, Wohnzimmer, Esszimmer und zwei Küchen.

Ja, richtig gehört, die Harrisons bekommen gleich die doppelte Portion Kochfreude. "Kurz zur Erklärung, bevor alle durchdrehen. Es gibt eine Nutz-Küche und eine Show-Küche", stellt Domi direkt klar. Das sei nicht ungewöhnlich und gehöre in Dubai fast zum Standard. Während die geräumige, offene Küche in der Regel für die Zubereitung kleinerer Gerichte genutzt werde, sei die Küche im Hintergrund für aufwendigere und geruchsintensivere Speisen angedacht. Zusätzlich darf sich die Familie über einen Fitnessraum, einen großen Pool und direkten Zugang zu einem Park freuen.

